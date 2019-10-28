الاهلي يدخل مفاوضات جادة مع البوركيني إيريك تراوري...

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جدة - عمرو شويل دخل النادي الاهلي في مفاوضات جادة مع البوركيني إيريك تراوري لاعب نادي بيراميدز تمهيداً للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .
ويرغب مسئولو القلعة الحمراء في الحصول على خدمات تراورى الذي يُعد أحد أبرز نجوم الدوري المصري خلال الفترة الماضية وقدم عروضاً جيدة الموسم الماضي مع نادي بيراميدز ويتطلع الأهلي للتعاقد مع اللاعب في يناير المقبل خاصة وأن تراوري يُجيد اللعب في مركز خط الوسط وكذلك صانع الالعاب .
وقال مصدر في القلعة الحمراء أن الأيام الماضية شهدت فتح خط بين الإدارة الأهلاوية ومصدر مُقرّب من اللاعب لارتداء القميص الأحمر وأوضح المصدر أن الفترة المقبلة ستشهد فتح باب التفاوض بين الاهلي وبين نادي بيراميدز لإتمام الصفقة خاصة وأن العلاقة بين الناديين باتت جيدة وهو ما ساهم في انتقال محمد مجدي "قفشة" من بيراميدز للأهلي الصيف الماضي .
ويبحث الاهلي مع إدارة بيراميدز خلال الفترة المقبلة كيفية إتمام الصفقة وهل ستتم من خلال مقابل مالي فقط كما حدث في صفقة "قفشة" حيث إنتقل اللاعب للأهلي مقابل 15 مليون جنيه أم ستتم الصفقة مقابل مبلغ من المالي بجانب إنتقال أحد اللاعبين من الأهلي لنادي بيراميدز.
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