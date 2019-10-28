تفاصيل خناقة سيد عبد الحفيظ مع مدرب الأهلي فايلر

الموجز

كشف أسامه حسني عن تفاصيل خناقة مدير الكرة سيد عبدالحفيظ، مع المدير الفني للفريق السويسري رينييه فايلر، والتي تم تداولها خلال الساعات الماضية.

وأوضح حسني، خلال برنامجه "الاشبال" المذاع على قناة الأهلي، أن أعضاء الفريق، وفي مقدمتهم فايلر احتفلوا بعيد ميلاد مدير الكرة، وسط أجواء من المحبة والفرحة والود من اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني للشياطين الحمر.

وبعد عرض مشاهد الاحتفال، قال حسني إنه الأنباء التي تم تداولها الساعات الماضية ليس لها أساس من الصحة، مؤكداً أنه لا وجود لأي مشادة أو خناقة بين سيد عبد الحفيظ وفايلر، وأن أعضاء الفريق على قلب رجل واحد.