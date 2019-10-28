مانشستر يونايتد يحقق فوزا ساحقا على نورويتش سيتي

استطاع فريق مانشستر يونايتد من تحقيق فوزا ساحق على مضيفه نورويتش سيتي خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب كارو رود، ضمن مباريات الجولة الـ 10 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم،والتي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لليونايتد.

وقام بإحراز ثلاثية مانشستر يونايتد في الدقيقة 21 سكوت ماكتوميناي، وماركوس راشفورد في الدقيقة 30، واستطاع أنتوني مارسيال في الدقيقة 73 من زمن المباراة احراز الهدف الثالث، بينما سجل هدف نورويتش الوحيد اللاعب أونيل هيرنانديز في الدقيقة 88.

وبهذا الفوز يرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 13 نقطة، ويحتل المركز السابع، بينما تجمد رصيد نورويتش عند 7 نقاط ويبقي بالمركز الـ19 في جدول ترتيب الدوري الانجليزي.