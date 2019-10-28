شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يستغل التوقف لتقييم لاعبى الزمالك قبل انتقالات يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى الصربى ميتشو، المدير الفنى للزمالك، لاستغلال فترة توقف الدورى الممتاز، لتقييم لاعبى الفريق الأبيض وذلك خلال المعسكر المغلق الذى قرر دخوله بأحد فنادق 6 أكتوبر، وذلك عقب العودة من الراحة التى منحها المدير الفنى الصربى للاعبين، بعد تخطى عقبة جينيراسيون فوت السنغالى، والتأهل إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويسعى ميتشو للوقوف على حالة لاعبى الأبيض خلال المعسكر المقبل المقرر له يوم الخميس المقبل، وتقييمهم من حيث السلبيات والإيجابيات التى شهدتها الفترة الماضية سواء على مستوى الأداء فى مسابقة الدورى الممتاز أو البطولة الإفريقية، حرصًا على الارتقاء بمستوى جميع اللاعبين استعدادا للمنافسات المقبلة، حيث سيكون الزمالك على موعد مع مباراة هامة أمام إنبى فى إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز، فى أول مباراة له بعد انتهاء فترة التوقف، لذا يسعى الأبيض للعودة بقوة للمنافسات المحلية وتحقيق نتيجة إيجابية فى ظل المنافسة الشرسة على اللقب هذا الموسم، حيث يضع الأبيض بقيادة ميتشو، المنافسة على التتويج ببطولتى الدورى ودورى أبطال إفريقيا هدفًا لهم هذا الموسم، لإسعاد جماهير القلعة البيضاء.

كما سيفيد تقييم ميتشو للاعبى الزمالك خلال فترة التوقف، فى تحديد الموقف النهائى فى النادى بشأن الحاجة إلى تدعيمات من عدمه فى فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير المقبل وسوف يدخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا يوم الخميس القادم لمدة 4 أيام بمدينة السادس من أكتوبر عقب نهاية الراحة السلبية.