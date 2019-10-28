شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يضمن مقعده في تشكيل الزمالك بعد التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، على مشاركة مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق بشكل أساسى فى اللقاء الودى القادم الذى سيخوضه الأبيض فى المعسكر المغلق المقرر دخوله يوم الخميس المقبل فى مدينة السادس من أكتوبر.

ويسعى ميتشو لاستغلال فترة توقف الدورى الممتاز من أجل تجهيز مصطفى فتحى للعودة للظهور بعد التوقف مع الزمالك فى التشكيل الأساسى بعد إشادة المدرب الصربى بإمكانياته وقدرته على صناعة الفارق بعد تعافيه تماما من إصابة الركبة .

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك، تدريباته الخميس المقبل، على ملعبه ثم يدخل معسكر مغلق فى مدينة 6 أكتوبر فى نفس اليوم، ويستمر لمدة 4 أيام يتخلله لقاء ودى سيشهد مشاركة مصطفى فتحى الذى ضمه ميتشو لقوائم المباريات الأخيرة ولكن حالت الظروف المختلفة دون مشاركته ولكن سيعتمد عليه بصورة أساسية بعد نهاية التوقف الحالى.