الامارات | بالصور.. محمد صلاح تتجدد إصابته وكلوب يكشف التفاصيل

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. محمد صلاح تتجدد إصابته وكلوب يكشف التفاصيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - محمد صلاح خرج مصاباً أمس في مباراة فريقه أمام توتنهام، تصدر هذا العنوان المواقع الإنجليزية بعدما تجددت إصابة اللاعب المصري الذي نجح في قيادة فريقه إلى الفوز بنتيجة 2-1 على توتنهام، في الجولة العاشرة من "البريميرليغ" اليوم الأحد.

وابتعد ليفربول في الصدارة مجددا، بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

وكشف مدرب الفريق، الألماني كلوب، في تصريحات نقلها موقع "الريدز" الرسمي أن صلاح خرج من الملعب لإصابته في الكاحل، ولكنه يعتقد أنها ليست كبيرة.

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وقال كلوب: "تعرض مو للإصابة في نفس الكاحل الذي أصيب فيه من قبل، وهو فقط يشعر بالألم كلما استمر في اللعب، ليست مشكلة كبيرة، ستزول يوما ما، لكنها لا تزال قائمة بعض الشيء في الوقت الحالي"

وعن حالة المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك الذي عانى من إصابة أيضا، قال المدرب الألماني: "فان دايك تعرض لكدمة في الساق، أمر مؤلم، ولكنه سيكون على ما يرام".