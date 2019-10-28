تركي آل الشيخ يواصل توجيه الرسائل على طريقته الخاصة: «اللي يلعب معنا يتعور.. وأفريقيا قريبة»

الموجز

واصل رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومتلك نادي بيراميدز السابق وألميريا الإسباني الحالي، تركي آل الشيخ، كتابة منشوراته التي يستخدم بها جملته الشهيرة "اللي يلعب معانا يستحمل".

وقال آل الشيخ، في منشور على صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" صباح اليوم الإثنين: "اللي يلعب معنا يتعور.. ده الشعار الجديد.. وأفريقيا قريبة".

ولم يكشف آل الشيخ المقصود من المنشور، مكتفيًا بالتلميح إلى قارة أفريقيا، ووضع علم مصر بجانب السعودية، ما أثار حيرة متابعيه.

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وأمس الاحد، كتب آل الشيخ منشوراً وجه فيه الشكر لجماهير النادي الأهلي، التي وصفها بـ"جمهور الأهلي الحقيقي"، على ردود أفعالهم الإيجابية بشأن مبادرته بإنهاء الخلاف مع النادي الأهلي "أقدر وأثمن ردود الأفعال الإيجابية من جمهور الأهلي الحقيقي.. أما رسالتي للخبثاء وهواة الصيد في الماء العكر (اللي ضهره ميستحملش اللعب.. ميلعبش معانا)".

وكان آل الشيخ قد بادر للصلح مع مسئولي وجماهير النادي الأهلي، بعد أشهر من الخلاف الذي دب بينهما، وذلك من خلال عدد من المنشورات المتتالية التي كتبها عبر صفحته الرسمية.

وانطلقت رحلة المنشورات بقوله: "لا أحد يزايد علي ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي.. اختلفت معهم واتشتمت أمي من قلة، وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرا... لكن سامحت، لأننا بشر نخطئ ونصيب.. وعندما تعرض الخطيب لمثل ما تعرضت له، وقفت ضد الموضوع جملة وتفصيلا.. وعندما مرض، دعوت له بالشفاء.. هذه أخلاق العرب، وهكذا تربينا.. وأنا أعلن من الآن أني داعم للكيان، ولن أسمح باستخدام اسمي في الإساءة له، أو التقليل منه، وبابي مفتوح لأي دعم يحتاجه الكيان.. أتمنى أن تُفهم الرسالة جيدا".

وأضاف آل الشيخ في منشور آخر: "كيف أعادي جمهور الأهلي أو النادي الأهلي المصري.. فأنا واحد منهم، ولكن ما حز في نفسي، هو سُباب البعض لوالدتي، والآن وقد اتضح للجميع كل شيء، لذلك أعلن وبنية خالصة، مسامحة الجميع، والعودة من جديد لفتح صفحة جديدة في حب الكيان".