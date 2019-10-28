البدري ينهي الجدل: «الأقدمية» مبدأ اختيار قائد المنتخب

الموجز

أنهى المدير الفني للمنتخب الوطني حسام البدري الجدل حول الأزمة الأخيرة بشأن حامل شارة قيادة منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقال البدري، في تصريحات لقناة "أون سبورت"، إنه يفضل أن يكون كابتن المنتخب متواجدا في الملعب بشكل مستمر وألا يكون تواجده في التشكيل الأساسي بشكل غير منتظم، لأن دور الكابتن كبير سواء داخل الملعب أو خارجه.

وأضاف البدري أنه لا تغيير في مبدأ اختيار كابتن المنتخب وهو الأقدمية، مؤكداً أنه سيطبق هذا المبدأ خلال تواجده فى المنتخب الفترة المقبلة رافضاً ذكر أسماء.

وعن ضم كهربا، أكد المدير الفني أنه مقتنع جداً بقدرات اللاعب، موضحاً أنه لم ينزعج بسبب هجوم الجماهير بسبب اختياراته في قائمة الفراعنة في المعسكر المقبل، بالإضافة إلى عدم توقعه رد فعل صدامى من مسئولى الزمالك.

وأكد البدري أن كهربا يخدم مصلحة المنتخب الوطني، موضحاً أن اختياراته في المعسكرين الأخيرين ليست نهائية حيث يعول على بعض الأسماء الموجودة فى المنتخب الأولمبى.

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وكان البدري قد أعلن عن قائمة المنتخب للمعسكر المقبل، حيث تضم 32 لاعباً وهم:

فى حراسة المرمى محمد الشناوي – محمد عواد – محمد بسام

وفى الدفاع: أحمد فتحي – رجب بكار – محمد هاني– أحمد حجازي – عبدالله جمعة – محمود وحيد – محمد حمدي – محمود علاء – رامي ربيعة – باهر المحمدي – أيمن أشرف

وفى الوسط: طارق حامد – السولية – حمدي فتحي –النني– عمر جابر – عبدالله السعيد – "أفشة" – حسين الشحات – أحمد سيد "زيزو" – محمد فاروق – إسلام عيسى – "تريزيجيه"

وفى الهجوم: حسام حسن – مروان – أحمد جمعة – "كوكا" –"كهربا" – ومحمد صلاح.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب تجمعاً مفتوحاً اليوم، الاثنين، ويستمر لمدة ٣ أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين، قبل خوض الفريق يوم ٥ نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق بمدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة ٢٦ لاعبا بدون اللاعبين المحترفين لخوض مباراة ودية يوم ٧ نوفمبر.