شكرا لقرائتكم خبر عن حيرة فى الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بسبب المستبعدين الخمسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، أزمة بسبب كثرة اللاعبين الجاهزين ، وضرورة استبعاد 5 لاعبين من المعسكر قبل إرسال قائمة تضم 21 لاعبا إلى الاتحاد الافريقي غداً ، حيث اختار شوقى غريب 27 لاعب هم عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي و مصطفي شوبير لحراسة المرمى ، و فى الدفاع أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبدالسلام و محمد صادق و أحمد أبوالفتوح و احمد ايمن و كريم العراقي و للوسط أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر وأحمد حمدي و خط الهجوم رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر و إمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد وصلاح محسن و احمد ياسر ريان و ناصر منسي ، بينما تم استبعاد محمد محمود لاعب الأهلي للإصابة بالرباط الصليبي .

وأكد شوقى غريب أن الاختيارات للقائمة ستكون صعبة لوجود عدد كبير من اللاعبين المميزين فنياً إلى جانب حالة الإلتزام العالية من اللاعبين لرغبتهم فى تحقيق انجاز لبلدهم ولأنفسهم بالتأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى حيث يبدأ مواجهاته أمام مالي يوم 8 نوفمبر ثم غانا يوم 11 و الكاميرون يوم 14 ويستضيف استاد القاهرة مباريات المجموعة ، بينما يستضيف استاد السلام مباريات المجموعة الثانية التى تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا.