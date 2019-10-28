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عمر بسام مهدد بالرحيل عن إنبى فى يناير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات عمر بسام، مهاجم فريق إنبى، مُهددًا بالرحيل عن صفوف الفريق البترولى، خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، بعدما ابتعد عن مستواه خلال الفترة الأخيرة، عقب انضمامه لصفوف الفريق البترولى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من مصر للمقاصة.

ويسعى حلمى طولان، المدير الفنى للفريق البترولى، للوقوف على مستوى جميع اللاعبين وعلاج السلبيات التى شهدتها الفترة الماضية، خلال فترة التوقف الحالي بسبب استضافة مصر لمنافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التى ستقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، خاصة أنه يحتاج لتحديد مدى حاجة الفريق لإبرام صفقات شتوية وتحديد المراكز المطوب دعمها وكذلك تقييم مستوى اللاعبين الحاليين.

ويرتبط إنبى بعد التوقف بمواجهة الزمالك والتى يسعى فيها حلمى طولان إلى تصحيح مسار الفريق الذى يتذيل حالياً جدول مسابقة الدورى الممتاز برصيد نقطة واحدة.

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