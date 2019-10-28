مرتضى منصور يكشف حقيقة رحيل ميتشو وعودة كاسونجو

أكد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، مستمر لحين انتهاء عقده مع النادي، موضحا: ""ميتشو مدرب محترم، ده

متصدر الدوري وحصل على كأس مصر، وكسب فرقًا محترمة، والناس ماتزعلش منه".

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "الزمالك اليوم"،

المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الصربي ميتشو حقق العديد من الإنجازات مع الفريق.

وأوضح أنه أرسل تذاكر الطائرة للكونجولي "كاسونجو"، لحضور التدريبات مع فريق نادي الزمالك، نافيا معرفته سبب فسخ "كاسونجو"، مع الوداد المغربي.