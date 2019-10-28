عدو النصر يتغزل في الهداف المغربي “عبد الرزاق حمد الله”

تغزل وليد الفراج على غير العادة بمستوى مهاجم نادي النصر «عبد الرزاق حمد الله» رغم قوله في شهر أغسطس الماضي أن اللاعب الدولي المغربي السابق لن يكون أفضل مهاجم أجنبي مَر على الملاعب السعودية.

وانتظر الفراج حتى موعد ديربي الرياض هذا الأسبوع للتراجع عن كل ما قاله، لعل وعسى يجذب جمهور النصر الذين يُقاطعون برنامجه منذ الحلقة الأولى يوم 22 أغسطس!.

وافتتح وليد الفراج حلقة أمس الأحد 27 أكتوبر 2019، قائلاً “ما هذه الليلة؟ عبد الرزاق حمد الله ما شاء الله تبارك الله، أعتقد أنه أعظم لاعب غير سعودي مَثل نادي النصر في التاريخ، بعيدًا عن اللاعبين السعوديين مثل ماجد عبد الله وهكذا، حمد الله علامة فارقة في تاريخ الأجانب الذين مثلوا نادي النصر”.

وأضاف “لا ألوم جمهور النصر على حبهم الكبير لعبد الرزاق حمد الله، فما قدمه في السابق، ويواصل تقديمه هذا الموسم غير عادي ويستحق كل هذا الحب”.

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وحول النصر تأخره أمام الهلال بهدف أحرزه إدواردو في الشوط الأول، إلى فوز مُستحق في الشوط الثاني بهدفين سجلهما عبد الرزاق حمد الله.

وعاد وليد الفراج ليقول “ما فعله حمد الله اليوم في الديربي مذهل، المباراة تقام على ملعب نادي الهلال والدنيا من حوله زرقاء، والجمهور يملأ الملعب، من المفترض في ظل كل هذه الأجواء يا كابتن حمد الله تراعي الضيافة وتكتفي بتسجيل هدف واحد، لكنك سجلت ثنائية، والله زعلت جمهور الهلال، زعلتهم”.

وكان وليد الفراج قال في تغريدته التي أثارت الجدل “احترم محبة جماهير النصر للنجم الكبير حمد الله، وأتفهم ما تحقق لجماهير العالمي من أفراح في الموسم الماضي، لكن لن يكون الدوري الماضي (2019/2018) هو الدوري القوي الوحيد، ولن يكون حمد الله أفضل مهاجم أجنبي مر بملاعبنا”. (للمزيد من التفاصيل اضغط هنا).