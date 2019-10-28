رياضة | تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي: الي يلعب معنا يتعور

قام تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالسعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، بتوجيه رسالة جديدة صباح اليوم إلى جمهور النادي الأهلي.

وأعلن آل الشيخ، عن شعاره بالفترة القادمة بعد تصالحه مع مجلس إدارة نادي الأهلي المصري برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

ونشر آل الشيخ عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "الي يلعب معنا يتعور ده الشعار الجديد ... وافريقيا قريبة".

خلاف الأهلي مع تركي آل الشيخ والتصالح بينهم

Advertisements

وكان قد دب خلاف منذ فترة طويله بين جماهير ومجلس إدارة النادي الأهلي والمستشار تركي آل شيخ ولكن خرج الأخير منذ يومين ليؤكد على أنه سيفتح صفحه جديده مع جماهير المارد الأحمر.

تركي آل الشيخ ينهي خلافه مع الأهلي

وقد نشر تركي عدة كلمات سابقة لجماهير القلعة الحمراء، مضمونها أنه لا يعاديهم،ويحترم رئيس النادي محمود الخطيب مشيرًا إلى أنه واحد من الداعمين والمحبين للأهلي.

وأعلن من قبل أنه تجاوز عن الإساءات التي تعرض لها في الماضي، مُشيرًا إلى أنه داعم لكيان النادي الأهلي ، ورافضًا التقليل من قيمة المارد الأحمر.