رياضة | غضب في المصري بسبب موعد إياب الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غضب في المصري بسبب موعد إياب الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى محمد الخولي نائب رئيس المصري إنزعاجه الشديد بسبب موعد مواجهة إساب الكونفدرالية، حيث تم تحديد الثالثة عصر يوم 3 نوفمبر المقبل في برج العرب موعدًا للقاء الفريق البورسعيدي أمام بطل سيشل في إياب ملحق دور الـ32 لبطولة الكونفيدرالية.

وقال الخولي في تصريحات عبر فضائية صدى البلد، إن الأمن حدد الثالثة عصرًا موعدًا للمباراة لأن الاتحاد السكندري مرتبط بخوض مباراة في البطولة العربية في نفس اليوم في السابعة مساءً، مكملًا: "حاولنا التواصل مع محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري لتعديل موعد مباراة الاتحاد لكنه رفض".

وواصل الخولي : "كان هناك اتجاهًا لإقامة مباراة العودة في سيشل بالفعل، لكن تم التراجع عنه، لقاء العودة ستقام بحضور 5 آلاف متفرج".

وأنهي حديثه : "سنتحرك بالطائرة في التاسعة إلا ربع صباح اليوم الاثنين، على أن يكون الوصول في الخامسة مساءً".