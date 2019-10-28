شكرا لقرائتكم اليوم انطلاق معسكر منتخب مصر الأول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينطلق اليوم معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري بالقاهرة فى إطار الإعداد لمباراتي كينيا وجزر القمر المقرر لهما يومي 14 و 18 نوفمبر بالجولة الأولي و الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

يبدأ المعسكر بلاعبي الزمالك وعدد من الأندية الأخري باستثناء لاعبى أندية الأهلي الذي يستعد للسفر يوم 31 أكتوبر لخوض معسكر بالإمارات على أن ينضمو للمنتخب يوم 5 أو 6 نوفمبر ، ونفس الأمر للاعبي المصري و بيراميدز المشاركان بالبطولة الأفريقية وارتباطهما بمباريات يوم الأحد المقبل ، وتم الإتفاق على أن يكون المعسكر تدريبي فقط للاعبين خلال تلك الفترة على أن يكون مغلق يوم 4 أو5 نوفمبر لحين إنضمام لاعبى الاهلي وبيراميدز.

وأصدر الجهاز الفني للمنتخب بيان جاء نصه كالتالي :‏ في ضوء استعراض الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكل الظروف المحيطة بأخر استعداداته والخاصة ارتباط الاندية المنوط بها ضم لاعبيها لمعسكر المنتخب الوطني المقبل لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر و تأجيل مباريات مسابقتي الدوري الممتاز وكأس مصر ولما تبين للجهاز الفني بوجود فوارق واختلافات بين استعدادات كل الأندية خلال فترة التوقف الحالية والمتعلقة بفترات الراحة السلبية لجميع اللاعبين المرشحين للانضمام للقائمة المبدئية والتي تشمل تقريبا 32 لاعبا للوقوف علي حالتهم الفنية والبدنية قبل اختيار القائمة النهائية والتي ستمثل المنتخب في مباراتي كينيا وجزر القمر ، فقد قرر الجهاز الفني تقسيم استعداداته علي مراحل الأولي تشمل اقامة تدريباته بمعسكر مفتوح يبدأ اليوم ويضم العناصر التي حصلت علي فترات راحة طويلة لمحاولة تجهيزهم بما لا يؤثر علي استعدادات المنتخب بعدما راعي المدير الفني مدي احتياج اللاعبين لفترات الراحة وعودتهم للتدريبات بعد دراسة حالة كل لاعب علي حده وفقا لبرنامجه التدريبي مع ناديه على ان تبدأ المرحلة الثانية بمعسكر مغلق يوم 5 نوفمبر المقبل بعد عودة لاعبي الأهلي من معسكر أهم الخارجي وكذلك أنتهاء مشاركة ناديي بيراميدز والمصري في البطولة الكونفيدرالية.