شكرا لقرائتكم إنبي يخاطب اتحاد الكرة للحصول على البطاقة الدولية للبوروندى فيستون عبد الرازق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد مسئولو إنبى لمخاطبة اتحاد الكرة مُجددًا من أجل استعجال الحصول على البطاقة الدولية للبوروندى فيستون عبد الرازق، المنضم لصفوف الفريق البترولى خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجارى وسبق وأن تقدم عبد الناصر محمد، مدير الكرة بإنبى، بطلب لاتحاد الكرة لسرعة مخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من أجل إنهاء أزمة البطاقة الدولية لمهاجم منتخب بوروندى للاستفادة من مشاركته مع الفريق بعدما لم يتمكن من المشاركة فى أول 5 مباريات خاضهم البترولى فى الدورى حتى الآن، لعدم حصول إنبى على البطاقة الدولية ورفض ناديه السابق شبيبة القبائل إنهاء الأزمة وديًا بعد فسخ اللاعب تعاقده مع النادى الجزائرى.

وأرفق إنبى مع عقد اللاعب، كل الأوراق التى تثبت أحقيته في الانتقال للنادى البترولى، حيث يرغب الجهاز الفنى لإنبى لاستفادة من المهاجم الدولي والدفع به خلال مواجهتهم المقبلة أمام الزمالك فى المباراة التى ستجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدورى عقب انتهاء التوقف.