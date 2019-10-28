شكرا لقرائتكم خبر عن 15 مباراة فى ختام مباريات الدور التمهيدى الثالث لكأس مصر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستكمل اليوم مباريات الدور التمهيدى الثالث لكاس مصر بـ15 مواجهة غاية فى القوة والندية بعد تأجيلها من يومى الجمعة والسبت الماضيين نظرا لسوء الأحوال الجوية التى أدت لتأجيل المباريات لمدة 48 ساعة . وكانت إدارة المسابقات قد أعلنت تأجيل 15 مباراة من الدور التمهيدي للبطولة لسوء الأحوال الجوية وهي:

- سبورتنج - بني عبيد

- الرجاء - الأولمبي

- أبو قير للأسمدة - شربين

- بيلا - بلطيم

- الجزيرة بالضبعة - الحرية بمطروح

- نهضة العامرية - القباري

- عرب الرمل - المطرية بالدقهلية

- عمال المنصورة - السنبلاوين

- ألعاب دمنهور - ميت الخولي

- العبور بالأسكندرية - المنصورة

- اتحاد نبروه - الحامول

- غزل المحلة - كفر الشيخ

- عثماثون طنطا - الحمام

- غزل شبين - المعمورة

- بورفؤاد - منشية الشهداء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 15 مباراة فى ختام مباريات الدور التمهيدى الثالث لكأس مصر اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.