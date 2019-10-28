شكرا لقرائتكم الأهلى يسارع لانهاء ترتيبات معسكرة فى الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُنهي مسئولو الأهلي خلال الساعات المقبلة بعض الترتيبات النهائية لأقامة معسكر الفريق في الامارات حيث يُسافر الاهلي إلى الامارات يوم 31 أكتوبر الجاري ويستمر المعسكر حتى يوم 6 أو 7 نوفمبر المقبل.

ويضم الفريق الاحمر لاعبيه الدوليين للمعسكر الخارجي خاصة وان الجهاز الفني للمنتخب منح لاعبي الاهلي حدد موعد انضمام لاعبي الاهلي للفريق القومي يوم 6 نوفمبر أي في نفس يوم وصولهم من الأمارات تقريباً أو في اليوم التالي.

فيما سيغيب عن المعسكر الإماراتي لاعبي الاهلي المتواجدين في المنتخب الأولمبي ، وهم: رمضان صبحي وعمار حمدي وصلاح محسن ومصطفى شوبير وكذلك المالي آليو ديانج الى يتواجد مع منتخب بلاده الأولمبي حالياً بسبب الإستعداد لخوض تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى ستقام بمصر من 8 حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020