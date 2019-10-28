شكرا لقرائتكم اليوم مباريات الدور التمهيدى الثالث لكاس مصر بـ15 مواجهة نارية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستكمل اليوم مباريات الدور التمهيدى الثالث لكاس مصر بـ15 مواجهة غاية فى القوة والندية بعد تأجيلها من يومى الجمعة والسبت الماضيين نظرا لسوء الاحوال الجوية التى أدت لتأجيل المباريات لمدة 48 ساعة . وكانت إدارة المسابقات قد أعلنت تأجيل 15 مباراة من الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر لسوء الأحوال الجوية وهي: - سبورتنج - بني عبيد - الرجاء - الأولمبي - أبو قير للأسمدة - شربين - بيلا - بلطيم - الجزيرة بالضبعة - الحرية بمطروح - نهضة العامرية - القباري - عرب الرمل - المطرية بالدقهلية Advertisements - عمال المنصورة - السنبلاوين - ألعاب دمنهور - ميت الخولي - العبور بالأسكندرية - المنصورة - اتحاد نبروه - الحامول - غزل المحلة - كفر الشيخ - عثماثون طنطا - الحمام - غزل شبين - المعمورة - بورفؤاد - منشية الشهداء

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