المنتخب الأوليمبي ينقل تدريباته خارج القاهرة استعدادًا لأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينقل منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب تدريباته خارج القاهرة ويتجه إلي العين السخنة لخوض معسكر مغلق لمدة 5 أيام استعداداً للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، والذى سيبدأ معه المعسكر المغلق وتواجد اللاعبين بفندق الإقامة حتي موعد إنطلاق البطولة .
ويضم معسكر المنتخب الأوليمبى 27 لاعبا هم، حراسة المرمي : عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي و مصطفي شوبير.
الدفاع : أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبدالسلام و محمد صادق و أحمد أبوالفتوح و احمد ايمن و كريم العراقي.
خط الوسط : أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر وأحمد حمدي.
خط الهجوم : رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر و إمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و محمد محمود و مصطفي محمد وصلاح محسن و احمد ياسر ريان و ناصر منسي.
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