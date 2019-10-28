شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة جونيس لإنقاذ دجلة خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق وادى دجلة، جلسة مع أعضاء جهازه المعاون، حدد خلالها البرنامج الذى سيتبعه الفريق الدجلاوى خلال فترة التوقف الدولى بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

واستقر تاكيس جونيس على عدم منح اللاعبين فترة راحة سلبية طويلة، وقرر استئناف التدريبات الجماعية بشكل طبيعى، حرصًا منه على استغلال تلك الفترة الطويلة والتى تصل لقرابة الشهر، من أجل تصحيح الأخطاء العديدة التى يقع فيها لاعبيه، وأثرت بالسلب على النتائج منذ انطلاق مسابقة الدورى، الأمر الذى أدى لعدم نجاح وادى دجلة فى تحقيق الفوز فى أى مواجهة حتى الأن.

ولم يحقق الفريق الدجلاوى الفوز فى أى مباراة من الخمسة التي خاضها منذ انطلاق الموسم الحالى، لاسيما وأن بعض المواجهات شهدت تقدم دجلة ثم ينجح الفريق المنافس فى ادراك التعادل، مثلما حدث فى مباراة مصر المقاصة الثلاثاء الماضى، حيث تقدم دجلة بهدفين ثم نجح الفريق الفيومى فى إدراك التعادل

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