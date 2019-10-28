شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهي ترتيبات المعسكر الخارجي في الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُنهي مسئولو الأهلي خلال الساعات المقبلة بعض الترتيبات النهائية لإقامة معسكر الفريق الخارجى حيث يُسافر الاهلي إلى الإمارات يوم 31 أكتوبر الجاري ويستمر المعسكر حتى يوم 6 أو 7 نوفمبر المقبل.

ويضم الفريق الاحمر لاعبيه الدوليين للمعسكر الخارجي خاصة وأن الجهاز الفني للمنتخب حدد موعد انضمام لاعبي الاهلي للفريق القومي يوم 6 نوفمبر أي في نفس يوم وصولهم من الإمارات تقريباً أو في اليوم التالي.

فيما سيغيب عن المعسكر الإماراتي لاعبي الاهلي المتواجدين في المنتخب الأولمبي ، وهم: رمضان صبحي وعمار حمدي وصلاح محسن ومصطفى شوبير وكذلك المالي آليو ديانج الى يتواجد مع منتخب بلاده الأولمبي حالياً بسبب الإستعداد لخوض تصفيات أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى ستقام بمصر من 8 حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.