شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربينى تواجه لاعبة الهند فى دور الـ 16ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
كانت رنيم الوليلي، نور الطيب، ونوران جوهر قد نجحن في التأهل لربع نهائي بطولة العالم، فيما تأهل علي فرج وفارس الدسوقي في منافسات بطولة مصر الدولية لرجال الاسكواش.
ويشهد اليوم أكثر من مباراة مثيرة وأبرزها في منافسات الرجال:
مروان الشوربجي x مصطفى عسل
كريم عبد الجواد x لو أو
أما في منافسات السيدات جاءت المباريات كالتالي:
هانيا الحمامي x سيفسينجاري سوبرمنيام
نور الشربيني x جوشانا شينابا
يثرب عادل x كاميل سيرم
وتحمل نور الشربيني المصنفة الثانية عالميا لقب بطولة العالم لسيدات الاسكواش عن الموسم الماضي، فيما كانت رنيم لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى قد حصدت اللقب في الموسم قبل الماضي.
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