حسام البدري يحسم الجدل بشأن "شارة المنتخب"

كشف حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، أزمة شارة قيادة الفراعنة والتي شهدت حالة من الجدل خلال الفترة الماضية خاصة بعد رفض أحمد فتحي لاعب الأهلي، التنازل عنها لمحمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال البدري في تصريحات تليفزيونية: إنه

تحدث بالفعل في أزمة الشارة مع محمد بركات مدير المنتخب، خاصة وأن أحمد المحمدي لاعب هال سيتي، لم يتواجد في معسكر الفراعنة لذلك كان على الجهاز الفني اختيار البديل.

وكشف البدري أنه حسم الأمر مع جهازه المعاون بأن الشارة ستكون بالأقدمية مثلما هو متعارف عليه حتى لا تحدث أزمة في المعسكر.

ويستعد المنتخب للدخول في معسكر مغلق يوم ٥ نوفمبر المقبل في إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.