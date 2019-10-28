وليد الفراج يستغل الديربي لاستدراج جمهور النصر للصلح!

حاول مُقدم برنامج الدوري مع وليد على شاشة قناة SBC السعودية “وليد الفراج” استغلال فوز النصر على الهلال ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين ليلة أمس الأحد، من أجل مصالحة جمهور النصر الغاضب منه منذ التغريدة التي كتبها عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر” في منتصف شهر أغسطس الماضي.

وقال وليد الفراج في تلك التغريدة إن الدوري الذي حققه النصر الموسم الماضي لن يكون الأفضل في تاريخ المسابقة، وإن هداف النصر “عبد الرزاق حمد الله” ليس أفضل مهاجم أجنبي في تاريخ الدوري السعودي رغم تسجيله لـ 34 هدفًا (رقم قياسي في موسم واحد).

وشن جمهور نادي النصر حملات شرسة على وليد الفرج عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تلك التغريدة التي وصفوها بالمستفزة والمتعصبة، لدرجة مطالبتهم بمنع ظهور الدوري مع وليد من الأساس.

لكن وليد الفراج قرر التراجع والإشادة بالمستوى الفني الذي قدمه حمد الله والنصر الليلة الماضية أمام الهلال، في خطوة واضحة منه نحو طرق باب الصلح مع جمهور النصر.

وقال الفراج في افتتاح حلقة الدوري مع وليد يوم أمس الأحد “ديربي لا ينسى للنصر، لعب بطريقة جذابة من حيث الأداء والانضباط التكتيكي. المدرب كان ذكيًا، وحمدالله كان رائعًا، الخلاصة مَن فاز اليوم في الديربي هو مَن استحق النقاط الثلاث”.

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وأشار “النصر مُستمر في سيطرته على الديربي، وما حدث على ملعب محيط الرعب زلزال حقيقي بالنسبة للهلال، فقد تحول ملعبه إلى الملعب المفضل بالنسبة للنصر”.

وأنهى محاولة الصلح مع جمهور النصر، قائلاً “فوز الهلال لو كان حدث اليوم لأضعف المنافسة على اللقب، وكان سيحدث فجوة بين المتصدر وباقي الأندية، أعتقد أن فوز النصر أعاد الحياة إلى الدوري، وأعطى جرس انذار للهلال قبل مواجهته لأوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا”.

وكان النصر متأخرًا في النتيجة بهدف سجله إدواردو بالشوط الأول، لكنه قلب تأخره لفوز في الشوط الثاني بفضل ثنائية المغربي “عبد الرزاق حمد الله”، وهو سيناريو مقارب لما حدث يوم الثلاثاء الماضي في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا عندما تقدم الهلال بهدف ثم خسر بنتيجة 4/2.

وقال وليد الفراج في تغريدته التي أثارت الكثير من الجدل في شهر أغسطس “احترم محبة جماهير النصر للنجم الكبير حمد الله، وأتفهم ما تحقق لجماهير العالمي من أفراح في الموسم الماضي، لكن لن يكون الدوري الماضي (2019/2018) هو الدوري القوي الوحيد، ولن يكون حمد الله أفضل مهاجم أجنبي مر بملاعبنا”. (للمزيد من التفاصيل اضغط هنا).