لقطة اليوم | الأهلي يُحصن ملعب التتش من الجواسيس

أنهت إدارة النادي الأهلي عملية تحصين ملعب مختار التتش في المقر الرئيسي بالجزيرة مع بداية هذا الأسبوع، بهدف فرض المزيد من الخصوصية على ما يدور داخل تدريبات الفريق الأول خلال الفترة القادمة.

وتقرر تركيب أعمدة حديدية حول ملعب مختار التتش لحمل ستائر حاجبة للرؤية من كل الاتجاهات، ليكون الأمر مقتصرًا على اللاعبين والجهاز الفني لفرض السرية والخصوصية.

وتأتي هذه الخطوة بناء على تعليمات المدير الفني الجديد للأهلي “رينيه فايلر”، الذي طلب من مجلس الإدارة الاكتفاء بارسال نشرة اخبارية مكتوبة لملخص التمرين إلى وسائل الإعلام عقب انتهاء كل حصة تدريبية، دون السماح للصحفيين بحضور التدريب.

ولن يتمكن أي شخص من متابعة تدريبات الأهلي عن قرب، إلا إذا صعد برج القاهرة بجوار ملعب مختار التتش، ووقتها سيحتاج لكاميرات عالية الجودة لتقريب المسافة بالإضافة إلى تصريح رسمي للتصوير.

وسيُسافر الأهلي إلى إحدى الدول الخليجية خلال الأيام القليلة القادمة من أجل إقامة معسكر مدته 20 يومًا، قبل العودة إلى القاهرة للاستعداد لرحلة تونس، حيث سيلاقي النجم الساحلي في افتتاح المجموعة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2020/2019.