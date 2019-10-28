شاهد | الدوري مع وليد حلقة الأحد 27 أكتوبر 2019

قلب النصر تأخره بهدف إلى فوز بهدفين في ديربي الرياض أمام مضيفه الهلال، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، والفضل للاعب الدولي المغربي السابق “عبد الرزاق حمدالله”، هداف المسابقة الموسم الماضي.

وبدأ الإعلامي السعودي الشهير “وليد الفراج” حلقة الأحد الموافق 27 أكتوبر 2019 من برنامج الدوري مع وليد، بالتغزل في عبد الرزاق حمدالله، بعد المستوى المُبهر الذي قدمه أمام جمهور الموج الأزرق على ملعب محيط الرعب.

شاهد حلقة الدوري مع وليد كاملة