رياضة | مانشستر يضع شرط للتعاقد مع نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يضع شرط للتعاقد مع نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع مسؤولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، شرطا وحيدا من أجل التعاقد مع الويلزي جاريث بيل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقالت صحيفة "ميرور البريطانية" اليوم، إن بيل كان هدفا لأصحاب الرداء الأحمر بالصيف الماضي خاصة بعد خروجه من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني.

واوضحت الصحيفة، أن إدارة الشياطين الحمر رفضت ضم بيل لمدة موسم على سبيل الإعارة، بسبب سجل الإصابات الخاص باللاعب، وأجره الضخم الذي يصل إلى 500 ألف إسترليني أسبوعيًا.

وكشفت الصحيفة، عن أن يونايتد تعاقد مع محققين خاصين، لدراسة أي لاعب من المحتمل قدومه إلى النادي.

وأكدت الصحيفة أنه من غير المرجح أن يعيد النادي النظر في إمكانية التوقيع مع جاريث بيل مستقبلًا ما لم يوافق اللاعب على مبدأ الحصول على راتبه وفقًا لحجم مشاركاته مع الفريق.

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كما أشارت بعض التقارير الآخرى، إلى أن إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي استبعدت جاريث بيل، من الحسابات للتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت التقارير إلى أن إدارة يونايتد، قررت إيقاف المفاوضات مع الويلزي جاريث بيل نجم الميرنجي، وعدم الاحتياج لخدماته خلال الفترة الحالية.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية"، اليوم أن بيل أصبح خارج حسابات النرويجي آولي جونار سولشكاير المديؤ الفني، بعدما كان على رأس إهتماماته بالصيف الماضي.

وأوضحت الصحيفة، أن سولشكاير وضع أهدافا أخرى لجلبها في الشتاء، قادرة على صناعة الفارق وإعادة الفريق لسابق عهده.

وتابعت، أن اللاعب كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن مدريد الصيف الماضي، بعدما أعلن النادي والفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني، رغبتهما في التخلي عن خدماته.

واختتمت الصحيفة: "بيل فضل عدم الرحيل رغم حديث المدير الفني، وقرر الاستمرار بين صفوف الملكي حتى الآن، وبدأ يحصل على المشاركات خلال البطولات".