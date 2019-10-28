رياضة | استدعاء موهبة برشلونة الشابة لمنتخب البرازيل الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استدعاء موهبة برشلونة الشابة لمنتخب البرازيل الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه تم استدعاء البرازيلي الشاب إيمرسون أباريسيدو نجم برشلونة المعار إلى ريال بيتيس لمنتخب بلاده الأول للمرة الأولى من أجل المشاركة معه في المباريات الودية في فترة التوقف الدولي في شهر نوفمبر المقبل.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة يتابع إيمرسون بشكل متواصل فهو بإمكانه استعادة الظهير الأيمن أو بيعه الصيف المُقبل وسيتم اتخاذ القرار النهائي حول هذا الشأن مع نهاية الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فكرة إستقدام اللاعب المتألق حالياً للعب مع برشلونة تبقى واردة خاصة وأن مركز الظهير الأيمن في البلوجرانا يبقى من المراكز غير المستقرة في الفريق مع عدم تقديم روبرتو وسيميدو لمستوى مقنع دائماً.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إيميرسون البالغ من العمر 20 عاماً كان يلعب في البرازيل مع أتليتكو مينيرو ومنذ إنضمامه لبيتيس في الشتاء الماضي، حيث شارك في 13 مباراة مع الفريق الأندلسي وسجل هدف ومرر تمريرتين حاسمتين.

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وأعلن برشلونة الإسباني انضمام اللاعب البرازيلي إيمرسون جونيور في يناير الماضي من صفوف أتلتيكو مينيرو على أن ينضم اللاعب لتدريبات البلوجرانا بداية من الصيف المقبل.

وكشفت التقارير أن الصفقة سيحصل فيها النادي البرازيلي على مبلغ 12 مليون يورو ويوقع اللاعب على عقد لمدة 5 مواسم لبرشلونة ليظل في كامب نو حتى 2023-2024.

ويلعب إيمرسون في مركز الظهير الأيمن ويجيد التقدم للأمام للمساندة الهجومية واللعب في مركز الجناح الأيمن بالإضافة إلى قدراته الدفاعية.

وينتظم اللاعب البالغ 20 عاماً في تدريبات برشلونة في الأول من شهر يوليو 2019 ليبدأ الإعداد للموسم الجديد 2019-2020 تحت قيادة المدرب فالفيردي.

وأشار موقع برشلونة الرسمي إلى أن إيمرسون يُشبه في بلاده بالمدافع البرازيلي داني ألفيش الذي كان شاهداً على فترة ذهبية في تاريخ برشلونة قبل أن يرحل ليستقر حالياً في باريس سان جيرمان.