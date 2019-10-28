رياضة | مرتضي منصور يرد على رحيل ميتشو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور يرد على رحيل ميتشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الحديث علي مصير الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وصرح مرتضي منصور خلال برنامج الزمالك اليوم المذاع عبر فضائية الحديث اليوم، أن ميتشو يسير بشكل جيد مع الفريق ومستمر لنهاية الموسم ، رافضا أى حديث عبر السوشيال ميديا عن مصير ميتشو.

ورفض مرتضى منصور الحديث إهتمامات الفريق الكروي بأي صفقة في يناير المقبل، عقب إرتباط بعد الأسماء بالزمالك خلال الأيام الماضية.

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وقال منصور :"الفريق لديه نن اللاعبين ما يكفى، وأى حديث حالى عبر الاعلام عن تفاوض الزمالك مع لاعبين هو غير صحيح.

وتطرق مرتضي للحديث عن مصير اللاعب الكونغولى كاسونجو، حيث قال: " الفريق سيعود للتدريبات وسيستفسر من اللاعب عما حدث فى المغرب.

وأنهي منصور تصريحاته:" أنه سيقوم ببحث مصير كاسونجو خلال الفترات القادمة، ومعرفة إحتياجات الفريق، ومتطلباته لحسم أمر اللاعب نهائياً.