مرتضى منصور يقسم : لو أنا مش موجود في الزمالك كان نزل درجة ثانية...

ويسعى مسئولو الزمالك لقيد كاسونجو فى قائمة الفريق بالميركاتو الشتوى المقبل، وذلك لتدعيم خط هجوم الفريق الأبيض، حيث يفكر مجلس الزمالك فى قيد كاسونجو بدلاً من المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق، الذى ابتعد عن مستواه فى الفترة الأخيرة، حيث يسعى الأبيض لتسويق المهاجم المغربى خلال الفترة الحالية حتى يتمكن من قيد كاسونجو فى قائمة الشتاء.

ويأتى تفكير الزمالك فى عودة كاسونجو لصفوف الفريق لأكثر من سبب، أبرزها خبرة المهاجم الكونغولى ونجاحه مع الأبيض من قبل، حيث أنه لن يحتاج لوقت طويل للتأقلم مع الفريق، بالإضافة إلى ثقة مسئولى قلعة ميت عقبة فى إمكانياته وقدرته على صناعة الفارق، حيث يسعى مسئولو الأبيض لعرض اللاعب على الصربى "ميتشو"، المدير الفنى للقلعة البيضاء، لاستطلاع رأيه فى إمكانياته ومدى حاجة الفريق له فى الفترة المقبلة، وذلك فى ظل رغبة الأبيض فى تزايد حجم المنافسة مع الثنائى مصطفى محمد وعمر السعيد ما يجعل هناك تقدم فى مستوى الخط الهجومى بخلق روح تنافسية بين اللاعبين، وهو ما جعله يفكر فى التعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم صفوف الفريق.