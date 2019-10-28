شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يُجرب خطة مواجهة الزمالك فى 4 وديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد حلمى طولان المدير الفنى لإنبى، لتجربة الخطة التى سيخوض بها مباراته أمام الزمالك فى الدورى الممتاز، التى ستقام عقب نهاية فترة التوقف الحالية بسبب استضافة مصر لمنافسات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما، التى ستقام خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يجرى حلمى طولان، تجربة للخطة التى سيواجها بها الزمالك خلال المباريات الودية الأربعة التى سيخوضها الفريق البترولى خلال فترة التوقف، حيث سيلتقى مع الإنتاج الحربى فى 7 نوفمبر المقبل، والمقاصة يوم 11 من نفس الشهر، ثم حرس الحدود يوم 14، وأخيرا وادى دجلة يوم 18 من الشهر المقبل، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الزمالك.

ويحتل إنبى المركز الأخير فى جدول ترتيب بطولة الدورى برصيد نقطة واحدة بعدما خاض 5 مباريات خسر منها 4 مباريات وتعادل فى مباراة وحيدة ولم يحقق الفوز فى أى لقاء.