شكرا لقرائتكم خبر عن سوهاج يستضيف بنى سويف على قمة المجموعة الأولي اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فى الثالثة عصر اليوم فريق سوهاج نظيره بنى سويف فى مستهل مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى " الصعيد " فى لقاء يصعب التكهن بنتيجته نظرا لقوة الفريقين ورغبتهما فى المنافسة على الصعود لدورى الأضواء .
يدخل سوهاج صاحب الأرض المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما تعادل فى الجولة الاولى امام المنيا خارج ملعبه سلبيا رفع بها رصيده إلى نقطة ، بينما يخوض بنى سويف اللقاء بعد فوزه فى اللقاء الأول على شبان قنا برباعية نظيفة رفع بها رصيده إلى 3 نقاط محتلا صدارة المجموعة .
ويسعى نبيل محمود المدير الفنى لسوهاج إلى استغلال عامل الأرض لخطف الثلاث نقاط واحتلال الصدارة بشكل مؤقت ، بينما يحاول حسن موسى المدير الفنى لبنى سويف استغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه لمواصلة الإنتصارات والتربع منفردا على قمة المجموعة والإبتعاد بها عن أقرب المنافسين .
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