شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يتحدث عن احتمالات ضم عمرو وردة إلى المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، حول فرص ضم اللاعب عمرو وردة، إلى صفوف الفريق بعد الأزمة التي تسبب فيها في بطولة الأمم الأفريقية الماضية.

ورد «البدري» على سؤال الإعلامي سيف زاهر، خلال لقائه مع قناة «أون سبورت» بخصوص احتمالات ضم عمرو وردة، قائلا: «لسه عايزه تفكير، مش عايز أنفي لكن لسه عايزه تفكير، لأن في أشياء لسه بتحقق منها»، مضيفا أن التسامح عن الخطأ يتوقف على طبيعة الخطأ نفسه.