شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله النصر.. بخير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

أوقف النصر قطار الهلال في محطة الخسارة الأولى، بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين في ديربي العاصمة الذي جمعهما أمس (الأحد) على استاد جامعة الملك سعود، في ختام الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز هدفي النصر محترفه المغربي عبدالرزاق حمدالله (د:55، 73)، وتقدم الهلال أولاً عن طريق محترفه كارلوس إدواردو (د:32)، وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 14 نقطة صعد بها للمركز الخامس، فيما تلقى الهلال الخسارة الأولى له في الدوري ليتجمد رصيده عند 19 نقطة، محافظاً على صدارته لجدول الترتيب.

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بدأ اللقاء مثيراً من الفريقين اللذين اعتمدا على السيطرة على وسط الملعب، وهدد النصر مرمى الهلال كثيراً في النصف الأول من الشوط الأول، ولكن ومن مجهود فردي من مهاجم الهلال قوميز تمكن من انتزاع الكرة من المدافع النصراوي مايكون، ليمرر الكرة لكارلوس إدواردو الذي سددها في المرمى النصراوي هدفا للهلال.

وفي الشوط الثاني، سيطر النصر على المباراة مستغلاً تراجع الهلال، ومن ركلة زاوية وضع عبدالرزاق حمدالله بصمته التهديفية الأولى برأسية ارتطمت في القائم ومن ثم في الحارس عبدالله المعيوف، لتسكن الشباك الهلالية هدف تعادل للنصر في الدقيقة 55، وعاد عبدالرزاق حمدالله ليهز الشباك مجدداً مستغلاً خطأ دفاعيا ليسدد الكرة ما بين الحارس المعيوف والمدافع علي البليهي، لتأخذ طريقها للمرمى الهلالي هدفا ثانيا للنصر في الدقيقة 73، وبعد 6 دقائق وقت بدل ضائع أعلن الحكم نهاية اللقاء بفوز النصر 2/1.

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