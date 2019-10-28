شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم العويران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) في بادرة وفاء، كرمت إدارة نادي الهلال النجم السابق خميس العويران في مباراة الديربي التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير في بادرة وفاء، كرمت إدارة نادي الهلال النجم السابق خميس العويران في مباراة الديربي التي أقيمت على ملعب جامعة الملك سعود ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، تقديراً من الإدارة الهلالية لمسيرة اللاعب الزاخرة خلال تمثيله الهلال وامتداداً لخطوات الإدارات الهلالية في تكريم لاعبيها السابقين. وقدم العويران شكره للإدارة الهلالية على هذه البادرة الإنسانية.



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