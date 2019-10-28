شكرا لقرائتكم خبر عن العبدلي يفضل الصمت .. وفيكيو يظهر في الديربي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) فضَّل مدرب الاتحاد محمد العبدلي الصمت، عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق الكروي الأول أمام أبها أمس على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الأمير فضَّل مدرب الاتحاد محمد العبدلي الصمت، عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق الكروي الأول أمام أبها أمس على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وسيعمل العبدلي على معالجة الأخطاء التي حدثت في لقاء أبها أمس، وتجهيز الفريق لمواجهة الأهلي يوم الخميس القادم، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري، ومن المتوقع أن يعود لقائمة العميد الأساسية اللاعب الأرجنتيني فيكيو بعد أن تغيب عن مباراة أبها بسبب عدم اكتمال جاهزيته الفنية، فيما سيخضع المدافع مروان داكوستا لعلاج مكثف على موضع إصابته في مفصل القدم، وقرر الجهاز الإداري إغلاق التدريبات بدءاً من اليوم من أجل التحضير لمواجهة الأهلي المرتقبة.



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