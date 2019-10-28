شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الرياضة للجميع يختتم فعاليات «يوم النشاط العائلي» بتبوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (تبوك)

اختتم الاتحاد السعودي للرياضة للجميع مساء أمس، فعالياته الرياضية والترفيهية في يوم النشاط العائلي، وسط حضور لافت من الزوار الذين أثروا الفعاليات طوال أيامه الثلاثة الماضية التي أقيمت في متنزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك.

وأوضح مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة سعود بن صباح العنزي أن نجاح الفعاليات التي شهدتها جاء نتيجة تعاون بين مكتب الهيئة بتبوك والاتحادات والمجموعات الرياضية، إذ تكاملت الجهود المشتركة تحت مظلة الاتحاد السعودي للرياضة للجميع. ولفت العنزي إلى أن أعداد الحضور هو دليل على النجاح الذي حققته هذه الفعاليات بتنوعها المميز، إذ بلغ عدد الزائرين للفعاليات حسب الإحصاءات ما يزيد على 32 ألف زائر خلال الأيام الثلاثة الماضية، الذين استمتعوا بأكثر من 70 فعالية رياضية وترفيهية، وبالفعاليات المسرحية، والعديد من الألعاب والأنشطة المخصصة للكبار والصغار، إضافة إلى مشاركة الألعاب التراثية، وسط إشراف ومتابعة المتخصصين في هذا المجال، وتوفير بيئة آمنة لجميع الفئات العمرية. وأكد العنزي أن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يهدف من خلال تنفيذ مثل هذه الفعاليات بمنطقة تبوك وفي جميع مناطق المملكة إلى بناء شراكات والتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة لبناء مجتمع صحي ورياضي ممارس للرياضة، تماشياً مع برنامج جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة 2030، معرباً عن شكره لرئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال على إقامة البرنامج بمدينة تبوك وتطلع أهالي المنطقة، وإقامة المزيد من البرامج من قبل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

كما أعرب عن شكره لجميع الاتحادات الرياضية والمجموعات الرياضية المشاركة في إنجاح هذه الفعاليات.