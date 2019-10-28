شكرا لقرائتكم خبر عن ابن جلوي يناقش «التعاون الرياضي» مع سفراء ايرلندا وأوكرانيا وجيبوتي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) استقبل مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض أمس الأول (الأحد) سفير ايرلندا لدى المملكة جون جيرارد ماكوي، وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون الرياضي والشبابي بين البلدين، وبحث سبل تطويرها في المرحلة القادمة، كما التقى سفير دولة أوكرانيا لدى المملكة فاديم فاخروشيف، والوفد المرافق له، حيث تمت مناقشة إمكانية تفعيل التعاون المشترك بين البلدين على مستوى الاتحادات الوطنية في مجالات استقبل مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض أمس الأول (الأحد) سفير ايرلندا لدى المملكة جون جيرارد ماكوي، وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون الرياضي والشبابي بين البلدين، وبحث سبل تطويرها في المرحلة القادمة، كما التقى سفير دولة أوكرانيا لدى المملكة فاديم فاخروشيف، والوفد المرافق له، حيث تمت مناقشة إمكانية تفعيل التعاون المشترك بين البلدين على مستوى الاتحادات الوطنية في مجالات الرياضة المختلفة. هذا والتقى الأمير فهد بن جلوي سفير جمهورية جيبوتي بالرياض عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة، والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون الرياضي والشبابي وبحث سبل التعاون بين البلدين وتطويرها في الفترة القادمة، إضافة إلى مناقشة ومتابعة ترتيبات وموعد توقيع اتفاقية التعاون بين المملكة وجمهورية جيبوتي في المجال الرياضي.



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