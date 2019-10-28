شكرا لقرائتكم خبر عن الزعبي ينتزع فضية كاراتيه العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهد الحجاب (بريدة)

توج لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه مشاري الزعبي، بالميدالية الفضية في بطولة العالم الحادية عشرة للناشئين والشباب وتحت 21 سنة التي تقام بمدينة سانتياجو في التشيلي.

واستطاع البطل السعودي مشاري الزعبي من الوصول إلى نهائي منافسات القتال تحت وزن 60 كيلوغراما لدرجة تحت 21 سنة، وخسر من اليوناني زينيس كرستوس بفارق ثلاث نقاط، حيث حقق اليوناني الميدالية الذهبية، بينما حقق الكازاخستاني كين بك الميدالية البرونزية في هذه المنافسة.

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من جانبه، بارك رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه عضو المكتب التنفيذي الدولي الدكتور إبراهيم القناص، هذا الإنجاز العالمي. مشيرا إلى أنه يؤكد متانة القوة الرياضية السعودية وتأكيد على علو كعبها في مثل تلك المحافل، بعد أن واصل لاعبو المنتخب السعودي حضورهم وتحقيق إنجازات عالمية وقارية متواصلة ولله الحمد باهتمام قيادتنا الرشيدة بأبنائها الرياضيين ودعمهم المستمر، وهو أقل ما نقدمه لنعبر عن شكرنا للقيادة.

وأوضح أن دعم رئيس هيئة الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ونائبه واهتمامهما المباشر كان له أبلغ الأثر في الظهور العالمي المشرف للوطن.

من جهته، عبر اللاعب مشاري الزعبي عن سعادته الكبيرة بتحقيق الميدالية الفضية، معتبراً «الإنجاز» أقل ما يقدمه للوطن وكان يأمل بتحقيق الذهب ولكن صعوبة المنافسة حرمته الذهب، وقال «أهدي الإنجاز للوطن ولرئيس اللجنة الأولمبية السعودية، ولكافة الرياضيين بالمملكة، ولرئيس اتحاد الكاراتيه وللمدربين ولجميع زملائي اللاعبين» مشرا إلى أن ما تحقق هو نتيجة طبيعة لعمل مستمر وفق برنامج معد مسبقا.