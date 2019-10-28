شكرا لقرائتكم خبر عن أسقط الكبار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم الانطلاقة الأفضل له على مستوى دوري المحترفين، بعد أن تمكن من الفوز بأربع مباريات في أول 8 جولات؛ منها 3 انتصارات على أندية النصر والاتحاد والأهلي ليحق العلامة الكاملة أمامهم في 4 أسابيع من عمر دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو رقم غير مسبوق لفريق من الأندية المتوسطة يلحق 3 هزائم بثلاث فرق كبيرة خلال 4 أسابيع من الدوري.

وصعد الحزم للمركز السادس بعد حصده 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل مقابل تلقيه 3 هزائم، ويعد حزم الصمود كما يحلو لعشاق تسميته رابع أقوى هجوم بالدوري بعد الهلال والعدالة والأهلي فالاتفاق.

وعلى المستوى الفردي، فإن مهاجم الحزم السويدي كارلوس ستراندبيرج يعتبر هداف الفريق بتسجيله 3 أهداف حتى الآن، في وقت يعد لاعب خط وسطه حسن الحبيب المنتقل صيفا من الاتفاق هو الأعلى في التمريرات الحاسمة على مستوى الدوري بعد صناعته 4 أهداف، نحو ثلث أهداف فريقه بعد نهاية الجولة الثامنة.

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وسجل أجانب الحزم 6 أهداف، فيما كان نصيب المحليين من التسجيل 5 أهداف، وعلى مستوى الصناعة يتساوى اللاعبون المحليون مع الأجانب بصناعة كل طرف 5 أهداف.

ونجح الحزم الذي يقوده المدرب الروماني دانيال أيسايلا في الخروج مرتين بشباك نظيفة فقط، إلا أن نقطة ضعف الفريق هو دفاعه، إذ يعد خامس أسوأ فريق دفاعيا بتلقيه 12 هدفاً، كما أنه تلقى أثقل هزيمة بالدوري حتى الآن بعد سقوطه في الجولة الثالثة بسداسية نظيفة أمام الاتفاق.

وسيرحل الحزم لملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء لخوض مباراته التاسعة بالدوري ضد العدالة، وفي حال فوزه فإنه سيزاحم على المراكز الأربعة الأولى، مستفيدا من تعثر أي من الأندية التي تحتل هذه المراكز.