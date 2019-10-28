شكرا لقرائتكم خبر عن حائل والرس يتصدران فئة زوجي الوقوف والجلوس لذوي الإعاقة الحركية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

اختتمت منافسات التجمع الأول لبطولة دوري الدرجة الأولى لكرة الطاولة لذوي الإعاقة الحركية الذي أقيمت منافساتها في أبها لمدة يومين بمشاركة 80 لاعباً، ضمن البرنامج الزمني الداخلي للجنة البارالمبية السعودية ، وحقق نادي حائل المركز الأول في منافسات الزوجي «وقوف»، وحل ثانياً نادي أبها، وفي المركز الثالث نادي الطائف، وحل رابعاً نادي جدة، وفي منافسات الزوجي «جلوس» حقق نادي الرس المركز الأول، وحل ثانياً نادي المدينة المنورة، وفي المركز الثالث نادي جازان ورابعاً نادي القصيم.

وفي النتائج الفردية حقق زهير الغافلي من نادي الأحساء المركز الأول «تصنيف TT3»، وثانياً عبدالله السحيباني من نادي الرس، وجاء زميله فهد الحربي في المركز الثالث، وفي «تصنيف TT4» حقق نايف إدريس من نادي جازان المركز الأول، وحل ثانياً زميله بالنادي نايف جبران، وفي المركز الثالث ناصر العليو من نادي الأحساء، ورابعاً حمزة مسملي من نادي جازان.

وفي «تصنيف TT5» حقق عمرو بدوي من نادي المدينة المنورة المركز الأول، وحل ثانياً خالد الصحيي من نادي مكة المكرمة، وثالثاً فهد الجابري من نادي المدينة المنورة، ونال أحمد الزهراني من نادي الطائف المركز الأول في «تصنيف TT6».

وفي منافسات «تصنيف TT7» جاء أولاً جزاء الشمري من نادي حائل، وثانياً محمد القحطاني من نادي أبها، والثالث محمد العتيبي من نادي مكة المكرمة، ورابعاً زهير القرني من نادي الطائف. وفي «تصنيف TT8» جاء أولاً حسين مقطافي من نادي أبها، وحل ثانياً محمد قاسم من نادي الطائف، وثالثاً يزيد البلوي من نادي تبوك. وفي «تصنيف TT9» حقق عبدالرحمن ساعاتي من نادي مكة المكرمة المركز الأول، وعلى التوالي في المركزين الثاني والثالث علي العاصمي ومبارك السيف من نادي أبها.