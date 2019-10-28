شكرا لقرائتكم خبر عن الصواري يحقق انتصاره الثاني في كرة الطاولة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد داود (فرسان) حقق نادي الصواري من فرسان، انتصاره الثاني بعد تغلبه على نادي السلام، ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة الطاولة، ويواصل الصواري عروضه المميزة عن طريق لاعبه خالد الحربي وباقي زملائه اللاعبين الذين يقودهم المدرب الوطني أحمد المسيري.

حقق نادي الصواري من فرسان، انتصاره الثاني بعد تغلبه على نادي السلام، ضمن منافسات الدوري الممتاز لكرة الطاولة، ويواصل الصواري عروضه المميزة عن طريق لاعبه خالد الحربي وباقي زملائه اللاعبين الذين يقودهم المدرب الوطني أحمد المسيري.

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