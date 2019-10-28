شكرا لقرائتكم خبر عن حياة رياضية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - العنود الخليفي لاعبة رفع أثقال 1993 - المؤهل العلمي: أدب انجليزي -عام بداية ممارسة اللعبة 2018 - شاركت في بطولة الخليج وغرب آسيا Advertisements - وظيفتك: مديرة ناد رياضي ومدربة - تتدرب 90 دقيقة في 5 أيام - منتظمة في نظام غذائي الإنجازات: حققت ٦ ميداليات ذهبية



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