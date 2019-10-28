شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ اتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - - يرأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد - تأسس في عام 1956م - في عام 2017 تم إضافة الرياضة النسائية Advertisements - أول مشاركة نسائية في دورة الألعاب الإسلامية في باكو 2017 - عدد اللاعبات بالاتحاد حالياً 15 لاعبة. - ستتم إقامة بطولات نسائية بدءاً من العام القادم 2020



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