الارشيف / اخبار الرياضه

تاريخ اتحاد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ اتحاد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - - يرأس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد

- تأسس في عام 1956م

- في عام 2017 تم إضافة النسائية

Advertisements

- أول مشاركة نسائية في دورة الألعاب الإسلامية في باكو 2017

- عدد اللاعبات بالاتحاد حالياً 15 لاعبة.

- ستتم إقامة بطولات نسائية بدءاً من العام القادم 2020


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تاريخ اتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا