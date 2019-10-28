شكرا لقرائتكم خبر عن سيرة وإنجازات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - - الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود. - بكالوريوس ترجمة وماجستير بالعلاقات الدولية. - حصلت على ٣٥ ميدالية لبطولات وفرق مختلفة بكرة السلة منذ كان عمرها 5 سنوات. Advertisements - حصلت على الميدالية الذهبية بالأولمبياد الخاص بأبوظبي. - أنشأت أكاديمية خاصة لخدمة وتمكين ذوي الهمم في المجال الرياضي. - تميزت بالعمل الإنساني.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.