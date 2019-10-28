شكرا لقرائتكم أسامة حسنى ساخرا : خنافة سيد عبد الحفيظ وفايلر جامدة وكلها تقطيع هدوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سخر أسامة حسنى نجم الأهلى السابق من الأنباء التى تداولت بشأن شجار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء وفايلر المدير الفنى.

وعرض أسامة حسنى جانب من احتفال اللاعبين بما فيهم الجهاز الفنى بقيادة فايلر عبر فيديو على قناة الأهلى ساخرا :" خنافة سيد عبد الحفيظ وفايلر جامدة وكلها تقطيع هدوم".

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سيد عبد الحفيظ بدايته فى الأهلى كانت عن طريق اختبارات الناشئين في 13 يونيو 1989، و تدرج فى قطاع الناشئين، حتى وصل إلى الفريق الاول، وكانت أول مباراة رسمية خاضها سيد عبد الحفيظ مع الأهلى أمام الاتحاد السكندرى فى الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر فى 27/4/1997 وانتهت بفوز الأهلى 3/ 1، بينما كانت آخر مباراة رسمية مع الأحمر فى مواجهة المقاولون بدورى 2005/2006 وانتهت بفوز الأهلى بنفس النتيجة أيضا .

حصل عبد الحفيظ على لقب أحسن ناشئ فى مصر موسم 96/1997، وفى الموسم التالى تم اختياره أحسن لاعب فى مصر، وثانى أحسن لاعب فى مصر موسم 1998/1999.

شارك مع الأهلى فى الكثير من المباريات وصلت إلى 220 مباراة رسمية ، توج بالعديد من البطولات مع القلعة الحمراء وصلت إلى 14 بطولة منها 6 بطولات دورى، و بطولتى كأس مصر و بطولنتى سوبر مصرى ، و بطولة كأس النخبة العربية، و بطولتى كأس دورى الابطال، بالإضافة على السوبر الأفريقى.