شكرا لقرائتكم عماد متعب: حسام البدرى رحب بتواجدى معه فى الجهاز وانا الى قدمت الاعتذار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عماد متعب مهاجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أنه كان يوجد خلاف فى وجهات النظر مع حسام البدرى أثناء قيادة الأخير لفريق الأهلى فى السنوات الماضية، مما أدى الى قرر إعتزاله كرة القدم دون الرغبة فى ذلك .

وأوضح عماد متعب خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر رحب بتواجده معه فى الجهاز الفنى للفراعنة خلال المرحلة المقبلة ولكن لرفع الحرج قدمت اعتذار إلى المسئولين فى اتحاد الكرة لإعطائه حرية الاختيار فى الجهاز المعاون .

وأشار عماد متعب أن الجهاز الفنى للمنتخب المصرى بقيادة حسام البدرى لديه مهمة صعبة خلال الفترة المقبلة لاعداد اللاعبين للوصول الى الامم الافريقية وكأس العالم القادم 2022 .