شكرا لقرائتكم عماد متعب: حسام البدرى رحب بتواجدى معه فى الجهاز وانا الى قدمت الاعتذار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار عماد متعب أن الجهاز الفنى للمنتخب المصرى بقيادة حسام البدرى لديه مهمة صعبة خلال الفترة المقبلة لاعداد اللاعبين للوصول الى الامم الافريقية وكأس العالم القادم 2022 .
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