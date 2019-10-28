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‎عادل مصطفى يكشف حقيقة الاستغناء عن أوتشو وبيكلي...

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جدة - عمرو شويل  

 

وقال عادل خلال تصريحات تلفزيونية: "الجميع يقارن أي تجربة فنية مع المقاصة بما قدمه إيهاب جلال".   

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وأكمل: "أوتشو لم يقدم أفضل ما لديه وهذه وضعية يمر بها جميع الأجانب في بدايتها، كما أن بيكلي سيحصل على فرصته قريبا ولدينا نجوما كثيرة".  

 

 وأتم: "لم نفكر في بيع أي لاعب في يناير، فنحن نعاني من أزمة في قائمة الفريق".‎

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