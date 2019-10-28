شكرا لقرائتكم ‎عادل مصطفى يكشف حقيقة الاستغناء عن أوتشو وبيكلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال عادل خلال تصريحات تلفزيونية: "الجميع يقارن أي تجربة فنية مع المقاصة بما قدمه إيهاب جلال".

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وأكمل: "أوتشو لم يقدم أفضل ما لديه وهذه وضعية يمر بها جميع الأجانب في بدايتها، كما أن بيكلي سيحصل على فرصته قريبا ولدينا نجوما كثيرة".

وأتم: "لم نفكر في بيع أي لاعب في يناير، فنحن نعاني من أزمة في قائمة الفريق".‎