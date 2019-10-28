شكرا لقرائتكم عادل مصطفى يكشف حقيقة الاستغناء عن أوتشو وبيكلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال عادل خلال تصريحات تلفزيونية: "الجميع يقارن أي تجربة فنية مع المقاصة بما قدمه إيهاب جلال".
وأتم: "لم نفكر في بيع أي لاعب في يناير، فنحن نعاني من أزمة في قائمة الفريق".
كانت هذه تفاصيل خبر عادل مصطفى يكشف حقيقة الاستغناء عن أوتشو وبيكلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.