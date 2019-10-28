شكرا لقرائتكم البدرى : مقتنع جدا بقدرات كهربا .. واختياره يخدم مصلحة المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شدد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، على أنه مقتنع جدا بقدرات كهربا وخبراته الدولية، موضحا أنه لم ينزعج بسبب هجوم الجماهير على اختياره لقائمة الفراعنة فى المعسكر المقبل، وكذلك لم يتوقع رد فعل صدامى من مسئولى الزمالك.

وقال البدرى خلال وجوده ضيفا على سيف زاهر عبر قناة أون سبورت اليوم الأحد، إن اختيار كهربا يخدم مصلحة المنتخب الوطني موضحا ان اختياراته فى المعسكرين الأخيرين ليست نهائية حيث يعول على بعض الأسماء الموجودة في المنتخب الأولمبي.

وأعلن البدرى قائمة تضم 32 لاعبا لمعسكر المنتخب المقبل وهم، فى حراسة المرمى محمد الشناوي – محمد عواد – محمد بسام ، وفى الدفاع: أحمد فتحي – رجب بكار – محمد هاني– أحمد حجازي – عبدالله جمعة – محمود وحيد – محمد حمدي – محمود علاء – رامي ربيعة – باهر المحمدي – أيمن أشرف ، وفى الوسط: طارق حامد – السولية – حمدي فتحي –النني– عمر جابر – عبدالله السعيد – "أفشة" – حسين الشحات – أحمد سيد "زيزو" – محمد فاروق – إسلام عيسى – "تريزيجيه"، وفى الهجوم: حسام حسن – مروان – أحمد جمعة – "كوكا" –"كهربا" – ومحمد صلاح.

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ويبدأ المنتخب تجمعا مفتوحا الإثنين ويستمر لمدة ٣ أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين قبل أن يبدأ الفريق يوم ٥ نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة ٢٦ لاعبا بدون اللاعبين المحترفين لخوض مباراة ودية يوم ٧ نوفمبر.